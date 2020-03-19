Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он, несмотря на критику, будет и впредь называть коронавирус психозом, который кому-то будет на руку, а кому-то - во вред.

Об этом передает РИА Новости.

"Несмотря на некую критику в мою сторону, я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред", - заявил Лукашенко, заслушивая доклад об эпидемиологической ситуации в стране.



Президент Беларуси также сказал, что нужно исходить не только из ситуации, которая складывается внутри страны, но и из той, которая наблюдается за границей.

"Почему я себя так веду? Потому что я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует", - заметил белорусский президент.

Напомним, что раньше Александр Лукашенко предложил травить коронавирус сухой сауной и крепкой водкой. Между тем, по состоянию на 18 марта в Беларуси официально сообщалось о 51-м заразившемся коронавирусом жителе республики, шесть из них выздоровели.