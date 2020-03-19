Выпуск печатной версии журнала Playboy, который издавался с 1953 года, прекращается из-за кризиса, связанного с коронавирусной пандемией. Последний номер выйдет весной текущего года.

О намерении отказаться от выпуска издания в США сообщил глава Playboy Enterprises Бен Кон (Ben Kohn) в своем блоге на платформе Medium.

По словам Бена Кона, решение не было сиюминутным, но принять его окончательно пришлось из-за пандемии коронавируса. Он признался, что нынешняя экономическая ситуация наносит урон бизнесу во всем мире.

"Иногда приходится отпустить прошлое, чтобы освободить место для будущего. Поэтому мы сосредотачиваемся на достижении нашей миссии самым эффективным и действенным способом: помочь создать культуру, в которой все люди могут стремиться к удовольствию", - написал Кон.

По словам руководителя компании, последний номер выйдет весной 2020 года. С 2019 года журнал выходил раз в квартал. Кон пояснил, что отказ от печатной версии обсуждался между сотрудниками достаточно давно, но принятие решения ускорилось из-за кризиса в связи с распространением коронавируса.

"Мы перейдем к публикации всего нашего контента в первую очередь в цифровом варианте", - добавил он. Бизнесмен заметил, что в 2021 году компания планирует вернуться к печатному формату, но уже "в различных новых формах".

Наша справка

Playboy - журнал для мужчин, издающийся в США с 1953 года, был основан Хью Хефнером. В разное время на обложке издания появлялись Мэрилин Монро, Синди Кроуфорд, Памела Андерсон. Первый номер вышел 51-тысячным тиражом в декабре 1953 года. В настоящее время Playboy выпускается на разных языках во всем мире. Хью Хефнер, создатель бренда, умер в сентябре 2017 года.

Напомним, что в США умер создатель знаменитого кролика, логотипа Playboy.

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