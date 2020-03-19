В Украине за среду, 18 марта, выявили 79 новых случаев заболеваний с подозрением на коронавирус, в лабораторию Центра общественного здоровья потупило 128 образцов, из них протестировали 35, два показали положительный результат.

Об этом Министерство охраны здоровья сообщает в официальном Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Так, по состоянию на утро 19 марта в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев Covid-19, из них 2 летальных: Черновицкая область - 10 случаев (1 летальный), Житомирская область - 1 (он же и летальный) случай, Киевская область - 2 случая, Донецкая область - 1 случай, город Киев - 2 случая.

"На протяжении 18 марта в Центр общественного здоровья поступило 79 подозрений на Covid-19 и было доставлено 128 образцов. Протестировано 35 образцов, получено 2 положительных (Киевская и Донецкая области)... Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц", - сказано в сообщении.

Уточняется, что всего с начала 2020 года поступило 260 сообщений о подозрении на Covid-19. А в мире по состоянию на утром 19 марта зарегистрировали 218 815 случаев заболевания коронавирусом, из них 84 114 человек выздоровели; за пределами Китая зафиксировано 137 677 случаев.

Скриншот: t.me/COVID19_Ukraine

Напомним, сегодня в Киеве снова пробки, в Италии рекордные жертвы, а в Ухане впервые нет зараженных - "Страна" публикует хроники коронавируса.