Сегодня, 19 марта, в России зафиксировали первую смерть от коронавируса. 79-летняя женщина скончалась в инфекционной больнице Москвы.

Об этом со ссылкой на информацию Оперативного штаба по мониторингу ситуации с Covid-19 передает РИА Новости.

Отмечается, что у пациентки были хронические заболевания, в том числе сахарный диабет 2 типа, атеросклероз, гипертоническая болезнь сердца, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь, цереброваскулярная болезнь. Женщину госпитализировали еще 13 марта. С 14 марта ее перевели в частную клинику. Однако после того как тест на коронавирус показал положительный результат, ее отправили в Московскую инфекционную больницу №2.

В связи с усилением дыхательной недостаточности там она получала комплексную интенсивную терапию в условиях реанимации. В инфекционной больнице находилась в изолированном боксе.

Сейчас специалисты уже установили круг лиц, с которыми общалась пациентка, они находятся под наблюдением медицинских работников. Никто из близких контактов пациентки не имеет тяжелых симптомов заболевания.

Отметим, что за прошлые сутки число официально зарегистрированных случаев коронавируса в РФ увеличилось на 33 человека - до 147 лиц.

Напомним, 18 марта в Украине подтвердили два новых случая коронавируса. По информации МОЗ, по состоянию на утро 19 марта в стране лабораторно подтверждены 16 случаев Covid-19, из них два - летальные.