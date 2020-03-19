При необходимости американская компания Tesla может начать производить аппараты искусственной вентиляции легких на своих заводах из-за коронавируса, написал гендиректор Илон Маск в Twitter.

"Мы будем производить аппараты искусственной вентиляции легких, если будет нехватка", - ответил Маск подписчику.

Ранее сообщалось, что ВОЗ попросила страны помочь увеличить производство медицинского оборудования.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Напомним, что ученые-вирусологи назвали два условия, при которых пандемия коронавирса прекратится сама собой.

Также мы писали о том, что в Португалии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса.