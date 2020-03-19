Из-за коронавируса продолжается эвакуация украинцев из-за границы. О ней вчера рапортовал президент в своем вечернем обращении к народу. И с гордостью отчитывается министерство инфраструктуры.

Однако в реальности заслуги власти невелики. Ведь застрявших за рубежом украинцев заставляют платить за эвакуацию из своего кармана.

Судя по тону президента, украинцев доставляют бесплатно, тем более, что так уже было с украинцами из Уханя. В этом в общем-то и есть смысл эвакуации - спасение своих граждан из опасных районов.

Однако украинские чиновники по факту просто координируют платные перелеты и переезды - самолетами и поездами. А если денег нет, то вы держитесь, как говорил бывший премьер РФ Медведев.

У людей, которые хотят вернуться на родину, такая ситуация вызвала недоумение: зачем тогда было вообще отменять аваисообщение?

На данный момент ситуация выглядит так: чиновники отменили все рейсы, а потом опять возобновили, только стали их направлять сами. Но платить за возвращение приходится все равно. Причем тем украинцам, у которых сгорели уже оплаченные билеты домой, теперь заново вынуждены раскошеливаться. Подчас тем же авиакомпаниям, которые ранее не вернули им деньги за отмененные накануне рейсы.

А цена за такую эвакуацию немалая - в районе 200 долларов с человека.

Как власть спасает украинцев за их же деньги - разбиралась "Страна".

"Достойно отреагировали на вызов"

Сегодня Министерство инфраструктуры в Facebook сообщило, что они "достойно отреагировали на вывоз", "авиаперевозчики готовы по доступной цене забрать всех" и "держим руку на пульсе".

Однако украинцы из-за границы, которые пытаются добраться домой, так не думают. О чем и пишут в комментариях.

"Вы издеваетесь? По доступным ценам? Из-за украинского государства мне отменили рейс, за который я заплатил 100 долларов, а теперь, это же фантастическое государство предлагает мне "спасение" за 200 долларов. Большое вам спасибо, за #СпасениеПоУкраински", - пишет пользователь.

Другая гражданка указывает: "Что делать тем, кто застрял в Израиле? Сегодня нам пришло сообщение в системе "Друг" о плановом рейс из Тель-Авива. Это такие "субсидированные цены"? (ей МАУ предлагает купить билет из Тель-Авива на 20 марта за 500 долларов - Ред.)

"Спасательны" рейс МАУ из Тель-Авива в Киев действительно значится по цене в 508 долларов.

Самая последняя новость в Facebook Мининфрастуктуры похожа прямо-таки на промо-кампанию авиаперевозчика: "Возвращает украинцев домой", перечень европейских городов и ссылка на сайт Sky Up.

Смотрим, какие цены предлагает Sky Up.

Ниже приводятся все доступные рейсы на ближайшие дни, их много - лети - не хочу. Только за дорого.

19 марта:

Вена - Киев - от 149 евро,

20 марта:

Ларнака - Киев - от 189 евро,

Цюрих - Киев - от 189 евро,

21 марта:

Бове (Франция) - Киев - от 219 евро,

Вена - Киев - от 149 евро,

Варшава - Киев - от 149 евро,

22 марта:

Лиссабон - Киев - от 252 евро,

Тбилиси - Киев - от 190 евро,

Таллин - Киев - от 149 евро,

Мадрид - Киев - от 241 евро,

Стамбул - Киев - от 149 евро,

23 марта:

Неаполь - Киев - от 171 евро,

Бове - Киев - от 219 евро.

Отметим, что есть доступные рейсы и из Киева - наверное, это "льготная эвакуация" из Украины. По крайней мере, цены те же, что и у рейсов, забирающих украинцев домой.

То есть по факту никаких льгот нет.

"Эвакуация" из Польши - за 1022 гривны

Похожая история и с поездами, которые завтра начнут забирать украинцев из ближнего зарубежья.

Сегодня с утра министр инфраструктуры Владислав Криклий опубликовал ссылку на сайт Укрзализници, где можно приобрести билеты на "Интерсити" из польского Перемышля на пятницу, 20 марта.

Порожние поезда отправятся туда днем ранее и заберут украинских граждан, желающих вернуться. "Процесс возвращения наших продолжается", - радостно написал Криклий.

"Страна" перешла по ссылке. Билеты есть на все три рейса.

Выбираем плацкартный билет на первый рейс - 718 гривен. Там же выбираем купейное место - 1022 гривен.

Примечание: скриншоты здесь и далее нами сделаны в 10:40 19 марта, позже данные могут меняться.

Билеты из Грузии

Но более ярче видна проблема все равно на примере авиации. Там как минимум выше цены.

К примеру, украинцы, которые хотят добраться из Грузии, сообщают, что их изначальный рейс, на который были куплены билеты, отменили из-за карантина. А теперь предлагают приехать за 200 долларов.

Эвакуацию самолетом "Скай Ап" предложило консульство Украины в Тбилиси.

Правда, стоимость этого рейса, как оказалось, надо оплачивать из своего кармана. По 206 долларов с пассажира.

К журналисту Максу Назарову на ситуацию пожаловались украинцы, находящие в Грузии (орфография сохранена).

Граждане сообщили Назарову, что их рейс был назначен на 19 марта. Но его отменили. А билеты на рейс, предлагаемый властями, стоит, по их словам, в три раза дороже.

"То есть это не эвакуация, а просто вымоганием денег со своих граждан", - пишут украинцы журналисту и просят его "осветить безобразие".

Полное сообщение от украинцев в Грузии приводится ниже.

"Максим, здравствуйте! Пишу Вам, так как вижу, что Вы ведущий на телеканале Наш. Возможно, Вы сможете осветить безобразие, которое творится относительно людей, которые остались за границей во время карантина.

Я, со своими двумя друзьями отдыхали в Грузии. Приехали сюда 11.03, а обратный рейс был запланирован на 19.03. Однако правительство сделало заявление, что все украинцы должны вернуться своими силами до 17 числа.

Мы попытались как-либо связаться со SkyUp, но на телефонные звонки они не отвечали. Ответили только 18 марта на почту, что мол вы можете поменять билеты на даты после окончания карантина. С 15 марта мы также звонили в посольство Украины в Грузии.

Они сказали, чтобы мы не волновались, мол все хорошо, мы сейчас собираем списки людей, которые застряли и будем вас вывозить рейсами. Попросили зарегистрироваться в на сайте Друг МЗС Украины и в google доках с указанием своих данных. Сказали ждите дальнейших инструкций.

Вчера 18.03 пришло сообщение от консульства Украины, что государства совместно с авиакомпанией SkyUp организовывает эвакуацию людей и мы можем купить на 22.03 на сайте билеты по льготной цене. Когда зашёл на сайт, то увидел, что на этот рейс цена 206$. Что в три раза дороже, чем мы покупали на 19.03. Оказывается это льготная цена.

Мы позвонили обратно в посольство, на что посол нам ответил, что да, вы можете купить билет в авиакомпании и добраться домой. То есть это не эвакуация, а просто вымоганием денег со своих граждан. Скину скриншоты переписок в мессенджера с авиакомпанией, а также письма посольства, что пришло мне на почту. Надеюсь, Вы осветлите эту проблему. Заранее спасибо!"

В переписке украинцев, которые находятся в Грузии, с авиакомпанией Sky Up видно, что деньги за отмененный рейс возвращать им не хотят.

Указывают, что "возврат не предусмотрен", а новый рейс "организован совместно с государством". Украинцы в переписке указывают, что у них нет финансовой возможности купить билет втридорога, но этот комментарий остается без ответа.

Спасение из Германии - за 224 доллара

Консульство Украины в Дюссельдорфе предлагает украинцам в Германии эвакуацию самолетами МАУ 19 марта. Однако она будет осуществляться из бельгийского Брюсселя.

Цена билета - 224 доллара.

Также в консульстве отмечают, что рассматривается возможность проведения рейса в Украину непосредственно из Дюссельдорфа. Но только в том случае, если билеты купят не меньше 180 человек - "пустым" и в убыток МАУ, видимо, работать не собирается.

Информации о рейсе из Дюссельдорфа еще нет. А вот на актуальный рейс оттуда до Брюсселя ехать 200 километров, и при этом еще надо пересекать территорию Нидерландов.

Как людям добираться из Германии в Бельгию с учетом закрытия границ внутри Евросоюза не уточняется - пассажиров ждут на стойке регистрации, сообщает МАУ.