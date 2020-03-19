В связи с коронавирусом одним из самых дефицитных товаров в Украине стал антисептик для рук. Ним рекомендуют пользоваться и врачи, и власти. Однако купить его можно далеко не в каждой аптеке страны.

В связи с этим мы подготовили простую пошаговую инструкцию, как сделать антисептик в домашних условиях. Ее нам подсказали сами украинцы в Интернете. Такой антисептик не будет отличаться по своим свойствам от заводских.

Как сделать антисептик для рук

Главные компоненты антисептика - спирт и глицерин, которые как раз дезинфицируют. Их можно купить в аптеке, дефицита пока нет.

Нужно взять равное количество медицинского спирта и жидкого глицерина, вылить в открытую тару.

Чтобы антисептик был густой, как покупной, нужно разбавить эту жидкость гелем алоэ до той консистенции, которая вам нужна.

Этот гель (на фото ниже) и применяется для увлажнения. Обычно женщины используют его для лица или после депиляции.

Если вы хотите, чтобы ваш антисептик был с приятным запахом, можно туда добавить каплю эфирного масла (на фото ниже).

Полученную массу можно переместить в пустую баночку от антисептика шприцем без иголки или ложкой, и можно пользоваться.

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