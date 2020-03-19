Украинцы, которые застряли в Германии и не могут попасть домой, получили от украинского консульства письмо, в котором им предложили вылететь в Киев или из Брюсселя за 225 долларов, или из Дюссельдорфа за 200 евро.

Об этом рассказала читательница "Страны".

Так, тем гражданам Украины, которые просят эвакуации из Германии, предложили вылететь чартерным рейсом PS 1146 из Брюсселя 19 марта в 20:00. По состоянию на вечер 18 марта на борту оставалось 75 свободных мест. По информации представителя авиакомпании МАУ, которая осуществляет рейс, цена билета составляет 225 долларов.

Кроме того, по информации консульства, рассматривается возможность организации МАУ доставки граждан Украины в Киев 20 марта из Дюссельдорфа, но в только случае, если билеты купят не меньше 180 пассажиров. Цена одного билета составит около 200 евро, включая сборы.

Напомним, "Страна" следит за тем, что происходит в мире и Украине в связи с пандемией коронавируса.