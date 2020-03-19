Утром в четверг, 19 марта, в России курс доллара впервые за 4 года преодолел отметку в 81 рубль.

Об этом пишет Газета.

Так, в ходе торгов на Московской бирже курс доллара поднялся до 81,87 рубля. А курс евро превысил 89 рублей.

Уточняется, что на открытии торгов 19 марта рубль показал слабый рост, затем продолжил падение: доллар преодолел отметку 81 рубль впервые с 26 января 2016 года, евро превысил 89 рублей впервые с 12 февраля 2016 года.

Напомним, вчера, 18 марта цена на нефть достигла 17-летнего минимума и составила менее 27 долларов за баррель.

Также мы писали, что 18 марта курс гривни на межбанке продолжил снижаться, несмотря на укрепление на открытии рынка. К концу дня он снизился до 27,39 грн/$1 с 27,08 грн/$1 в предыдущий рабочий день.