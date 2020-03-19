В России курс доллара впервые за четыре года превысил планку в 81 рубль
Утром в четверг, 19 марта, в России курс доллара впервые за 4 года преодолел отметку в 81 рубль.
Об этом пишет Газета.
Так, в ходе торгов на Московской бирже курс доллара поднялся до 81,87 рубля. А курс евро превысил 89 рублей.
Уточняется, что на открытии торгов 19 марта рубль показал слабый рост, затем продолжил падение: доллар преодолел отметку 81 рубль впервые с 26 января 2016 года, евро превысил 89 рублей впервые с 12 февраля 2016 года.
Напомним, вчера, 18 марта цена на нефть достигла 17-летнего минимума и составила менее 27 долларов за баррель.
Также мы писали, что 18 марта курс гривни на межбанке продолжил снижаться, несмотря на укрепление на открытии рынка. К концу дня он снизился до 27,39 грн/$1 с 27,08 грн/$1 в предыдущий рабочий день.