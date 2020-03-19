Мэра города Светлодарск (Донецкая область - Ред.) Анатолия Брехунца, которого подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины, взяли под стражу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Донецким апелляционным судом удовлетворена апелляционная жалоба прокуратуры Донецкой области об изменении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей светлодарскому городскому голове, который обоснованно подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины, то есть в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мае 2014 года мэр Светлодарска предоставил коммунальные помещения для проведения незаконного референдума относительно определения суверенности так называемой "ДНР". В феврале 2020 года ему сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Впоследствии прокуратура подала апелляцию, чтобы суд разрешил взять мужчину под стражу. Таким образом, мэр Светлодарска будет под стражей как минимум до 11 апреля этого года.

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