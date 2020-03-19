Исследователи назвали два условия естественного прекращения эпидемии нового коронавируса.

Об этом сообщила РИА Новости доктор биологических наук, профессор Школы Системной Биологии GMU (США) Анча Баранова.

"Прекращение эпидемии - это два процесса. Один процесс - это процесс эволюции вируса. Мы знаем, что в новом хозяине - а человек новый хозяин для вируса - происходит ослабление вируса. Мы это наблюдали на других вирусах, в том числе коронавирусах. Вирус летучей мыши попал в человека, переход от человека к человеку сопровождается мутациями вируса, и они, как правило, ослабляют вирус. Происходит коэволюция вируса, чтобы он мог более-менее сосуществовать с человеком. Этот вирус сейчас к нам приспосабливается. Сколько времени это займет, неизвестно", - сказала Баранова.

Второй процесс, по ее словам, это приобретение иммунитета людьми, то есть прохождение процесса естественной вакцинации.



Баранова пояснила, что когда около 70% населения страны переболеет коронавирусом, то в популяции появится необходимая прослойка людей с антителами, которые способны побороть вирус. В этом случае заражение уже не будут таким массовым - у большинства будет иммунитет.

Напомним, что начались первые испытания вакцины против коронавируса.

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