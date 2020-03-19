Ученые-вирусологи назвали два условия, при которых пандемия коронавируса прекратится сама собой
Исследователи назвали два условия естественного прекращения эпидемии нового коронавируса.
Об этом сообщила РИА Новости доктор биологических наук, профессор Школы Системной Биологии GMU (США) Анча Баранова.
"Прекращение эпидемии - это два процесса. Один процесс - это процесс эволюции вируса. Мы знаем, что в новом хозяине - а человек новый хозяин для вируса - происходит ослабление вируса. Мы это наблюдали на других вирусах, в том числе коронавирусах. Вирус летучей мыши попал в человека, переход от человека к человеку сопровождается мутациями вируса, и они, как правило, ослабляют вирус. Происходит коэволюция вируса, чтобы он мог более-менее сосуществовать с человеком. Этот вирус сейчас к нам приспосабливается. Сколько времени это займет, неизвестно", - сказала Баранова.
Второй процесс, по ее словам, это приобретение иммунитета людьми, то есть прохождение процесса естественной вакцинации.
Баранова пояснила, что когда около 70% населения страны переболеет коронавирусом, то в популяции появится необходимая прослойка людей с антителами, которые способны побороть вирус. В этом случае заражение уже не будут таким массовым - у большинства будет иммунитет.
Напомним, что начались первые испытания вакцины против коронавируса.
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