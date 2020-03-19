В среду, 18 марта, в Португалии объявили чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса. Оно будет действовать в стране с 19 марта и до 2 апреля, но после может быть продлено.

Об этом со ссылкой на указ президента Португалии Марсело Ребело де Соуза пишет Politico.

После введения в стране чрезвычайного положение правительство премьер-министра Антониу Кошты сможет ограничивать передвижение людей, временно приостанавливать право работников на забастовку в жизненно важных секторах, таких как здравоохранение, гражданская защита, безопасность, и запрещать акции протеста и социальные или религиозные собрания.

Согласно тексту указа, правительство может также "запросить предоставление услуг" у предприятий и "изменить" их деятельность или цены на товары в соответствии с потребностями страны. Оно также может попросить сотрудников в жизненно важных секторах работать в другом месте, чем обычно, и в другое время.

При этом, обращаясь к гражданам страны, президент отметил, что чрезвычайное положение - мера, которое позволит правительству действовать быстро, "но это не вакцина и не чудесное решение".

Чрезвычайное положение было объявлено после того, как министр финансов Марио Сентено объявил о помощи в размере 9,2 млрд евро для поддержки компаний и домохозяйств, пострадавших от пандемии коронавируса. Всего в Португалии зарегистрировано 642 новых случая заражения коронавирусом и два случая смерти.

Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации, "Страна" писала о том, что это означает.

А в блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева разбиралась, введут ли в Украине чрезвычайное положение, а также зачем и кому оно нужно.