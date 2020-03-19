За неделю на неподконтрольной территории Донбасса около 600 человек обратились к врачам с симптомами острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), у 91 человека подозревают пневмонию. А тестов на коронавирус, чтобы проверить, не заражены ли эти люди Covid-19, в ОРДЛО нет.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, статистика получена от партнеров ОО "Восточная правозащитная группа". А вот касаемо аннексированного Крыма такая информация отсутствует.

"Так как на временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей отсутствуют тесты на определение Covid-19, врачи не имеют возможности установить этиологию пневмонии", - написала Денисова.

Также она призвала международные гуманитарные организации, которые имеют доступ в ОРДЛО, помочь им с обеспечением тестами на Covid-19, медицинскими препаратами и средствами личной защиты населения, а также провести информационную кампанию по недопущению распространения коронавируса.

К украинцам омбудсмен обратилась с призывом быть внимательными к своему здоровью и при первых симптомах ОРВИ обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.

Скриншот: Facebook/ Людмила Денісова

Напомним, "Страна" писала о том, как теперь быть жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР", которых не пускают в Россию и Украину.

Также сообщалось, что т. н. "ДНР" уходит на самоизоляцию и закрывает пункты пропуска на линии разграничения.