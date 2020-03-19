Компания Facebook заявила, что поместит "авторитетный" контент о коронавирусе в верхнюю часть новостных лент, чтобы удовлетвортть потребности пользователей в объективной информации на фоне растущего использования соцсети и остановить поток дезинформации на своей платформе и в сервисе обмена сообщениями WhatsApp.

Об этом сообщает AFP.

Ведущая социальная сеть мира заявила, что почти удвоила емкость сервера для обеспечения работы WhatsApp, поскольку люди, находящиеся в изоляции, проводят больше голосовых и видеозвонков с помощью популярной службы обмена сообщениями.

Facebook также пожертвовал 1 миллион долларов Международной сети по проверке фактов, чтобы расширить присутствие местных верификаторов фактов и обуздать дезинформацию в WhatsApp, сказал глава отдела здравоохранения Facebook Кан Син Чжун.

"Команды усердно работают, чтобы обеспечить бесперебойную работу всех сервисов, потому что в это время люди хотят оставаться на связи", - прокомментировал исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг.

В рамках усилий, направленных на то, чтобы стать источником достоверной информации о ситуации с коронавирусом, Facebook запускает информационный центр, который будет отображаться в верхней части новостных лент в социальной сети.

Информационный центр был создан в сотрудничестве с организациями здравоохранения и будет развернут в США и Европе с планами расширения в другие места.

"Наша цель - предоставить достоверную информацию всем, кто пользуется нашими услугами", - сказал Цукерберг.

По словам Цукерберга, в центре будет отображаться контент, предоставленный экспертами в области общественного здравоохранения, знаменитостями, учеными и другими специалистами, в котором предлагаются способы снижения риска коронавируса, например, относительно серьезного отношения к социальному дистанцированию.

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