Власти Киева обещают на время карантина организовать развозку к местам работы сотрудников медицинских учреждений, правоохранительных органов и стратегических предприятий.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 18 марта пресс-служба КГГА.

"В условиях действия ряда ограничений в стране, продиктованных необходимостью предупреждения распространения коронавирусной инфекции, гражданам стоит остаться дома. Только работники, работа которых сегодня особенно важна, - медики, работники правоохранительных органов, работники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, - должны работать в штатном режиме. Для них власть организует развозки", - отметил Пантелеев.

Напомним, что из-за коронавируса в многоэтажках Киева закроют мусоропроводы.

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