После космического обвала в среду 18 марта, цены на нефть начали осторожно расти с начала торгов в четверг 19 марта.

Так, к примеру, стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 07:15 по киевскому времени составляет $26,06 за баррель, что на $1,18 (4,74%) выше цены на закрытии предыдущей сессии. По итогам торгов в среду фьючерсы упали в цене до $24,88 за баррель. При этом в ходе сессии цена фьючерсов падала на 14,7% - до $24,52 за баррель, самой низкой отметки с 2003 года, как передает Интерфакс.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $2,30 (11,29%) - до $22,67 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $20,37 баррель, упав до минимума с февраля 2002 года.

Напомним, что вчера Минэнерго Саудовской Аравии предписало госкомпании Saudi Aramco держать поставки нефти на уровне 12,3 млн баррелей в сутки, который должен быть достигнут в апреле после развала сделки ОПЕК+, в течение нескольких месяцев. При этом Эр-Рияд не только "открыл кран", резко увеличив предложение на рынке, страдающем от низкого спроса из-за коронавируса, но и предложил существенные скидки к цене своей нефти для покупателей из Европы, Азии и США.

Ранее "Страна" сообщала, что мировые цены на нефть рухнули до минимума за восемнадцать лет.