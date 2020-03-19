Экс-глава совета директоров компании Microsoft, мультимиллиардер Билл Гейтс спрогнозировал конец мирового карантина из-за коронавируса через 6-10 недель, правда при лучшем сценарии.

Об этом он рассказал пользователям Reddit в среду, 18 марта, передает Bloomberg.

"Если власти хорошо справятся с тестированием (населения – Ред.) и карантином, то в течение 6-10 недель уже будет очень мало случаев заболеваний", - отметил Билл Гейтс. И тогда, по его словам, появится возможность снова восстановить нормальную жизнь.

Ранее фонд Билла Гейтса выделил $100 млн на помощь в решении глобальной проблемы с Covid-19.

По последним официальным данным коронавирусом новой формы заразилось на планете 218 361 человек .

Напомним, что коронавирус Covid-19 проник в Капитолий и поразил двух конгрессменов США.

Также мы писали о том, что Соединенные Штаты остановили выдачу виз в большинстве стран из-за коронавируса.