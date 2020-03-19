В Украине продолжается карантин. Вчера появились два новых случая заражения коронавирусом: в Донецкой и Киевской областях. Также стало известно, что новым вирусом заразился нардеп Сергей Шахов.

Из-за этого в Раде могут изолировать более десятка депутатов, которых уже начали проверять на коронавирус. Что ставит под вопрос вообще всю работу парламента.

Всего на это утро 19 марта в Украине подтверждены 16 случаев заражения и две смерти от уханьской пневмонии.

Что интересно, в самом Ухане за минувшие сутки впервые не было ни одного зараженного. А в Италии вчера умерло 475 человек - это самое большое количество жертв за все время эпидемии, которая бушует в стране.

В Украине же пока официальная статистика сравнительно спокойная. Но вот в социально-экономической сфере полный разлад. Вчерашнее закрытие метро парализовало Киев и Харьков: работу людям никто не отменял, в наземном транспорте началась давка, а в самих городах - пробки.

При этом есть и хорошие новости - украинцев, которые застряли за рубежом, тысячами возвращают домой: самолетами и спецпоездами.

"Страна" следит за карантином в Украине. Материал обновляется.

8:59 По поводу введения чрезвычайного положения подробно рассказывает в своем блоге Олеся Медведева.

Если коротко - для борьбы с вирусом оно вообще не нужно. У власти и без того много рычагов влияния на ситуацию.

Единственное для чего оно может властям пригодиться это для закрытия неугодных медиа и перераспределения бизнеса и финансовых потоков в пользу избранных.

И по поводу идеи Шмыгаля дать президенту право лично объявлять ЧП. Это прямое нарушение Конституции и узурпация власти.

8:55 Украинка Ольга Сытник, которая находится в Перу, рассказала, как в этой стране ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса.

"Чрезвычайное положение застало меня врасплох. В воскресенье около 10 вечера президент Перу выступил со срочным сообщением о введении чрезвычайного положения, мероприятия которого внедряются немедленно. Никаких 72 часов или нескольких дней на адаптацию, нет.

Начиная с полуночи того же дня, то есть 2:00 после речи, закрылись все учреждения кроме супермаркетов и аптек! Людям запретили выходить на улицы. А общественному транспорту разрешили работать еще одни сутки (до полуночи понедельника). При этом, с этого времени закрылось любое сообщение между городами и все города стали изолированными: ни заехать, ни выехать.

Сразу после сообщения люди в панике вышли на улицу штурмовать ближайшие супермаркеты и скупать все в аптеках. Все надели маски, хотя еще накануне ничего не напоминало, что люди даже думают о коронавирусе. На улице вооруженная полиция, которая спрашивает каждого какая цель того, что человек находится на улице. Я реально была поражена, через 2:00 после речи президента такое впечатление, что наблюдаешь кадры из апокалиптического фильма".

8:50 Машин на дорогах стало гораздо меньше по сравнению со вчерашним днем. На мосту метро небольшая тянучка.

8:45 По данным источников "Страны" в Офисе президента, на этой неделе (или в начале следующей) возможно ещё одно заседание Рады, на котором будет рассмотрен новый пакет законов по борьбе с коронавирусом.

В их числе возможно будет внесены изменения в уже принятый во вторник закон. Им, напомним, вводилась отмена налога на землю, что возмутило местные власти. И вот эту норму вроде как хотят отменить.

Кроме того, по-прежнему обсуждается введение в стране чрезвычайного положения (решение должна принимать Рада). Но окончательного решения по этому поводу не принято.

8:32 Онлайн-карта коронавируса в Украине за 18 марта.

8:29 Есть новости по укранцам, которые застряли на границе Чехии и Польши. Там было 70 человек. Сегодня их пропустят в Прагу, откуда днем повезут поездом в Польшу. Далее они пересядут на спецпоезд "Укрзализныци".

Об этом "Стране" сообщили родственники украинских туристов. Люди ждали помощи с 15 марта, и только после публикации "Страны" по ним начались подвижки.

8:21 Вот такие видео с призывами придерживаться карантина распространяются в Италии. Приводим с русским переводом

8:13 Украинцам тоже важно это знать: средний возраст умерших от вируса в Италии составляет 79,5 лет. Более 99% смертей от коронавируса в Италии пришлось на людей, которые страдали от предыдущих заболеваний.

8:05 Сегодня многие жители неподконтрольного Донбасса, выехавшие на "материковую" Украину, ринулись домой: 21 марта "ДНР" закрывает въезд даже для тех, у кого местная прописка.

Учитывая, что в Украине закрыты междугородние перевозки, в донецких пабликах начинают лихорадочно искать водителей-частников, чтобы успеть до закрытия блок-постов.

Средняя цена на проезд из Киева до блок-поста, скажем, в Новотроицком - полторы тысячи гривен. Но это цена на вчерашний вечер. Ближе ко времени закрытия КПП она будет лишь возрастать.

8:00 В Киеве на данный момент уже довольно серьезные пробки. Основные мосты в сторону города стоят в тянучках (за исключением Дарницкого).

7:47 Вот так начинается утро в горсовете Черкасс. Всем на входе меряют температуру.