Китай, похоже, успешно справляется с грозным коронавирусом Covid-19. За минувшие сутки, в китайском Ухане, эпицентре вспышки заболевания, впервые не было зарегистрировано новых случаев инфицирования.

Однако реальную угрозу теперь представляют вирусоносители, приехавшие в Китай из-за границы. Так по данным Национального агентства здравоохранения, в материковом Китае за сутки было зарегистрировано 34 новых подтвержденных случая заболевания. 21 случай из этих 34-х пришелся на Пекин, как передает Reuters.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заболевания в материковом Китае составляет 80 928 человек. Число умерших по последним данным достигло 3 245 человек. В провинции Хубэй произошло восемь новых смертей, шесть из них пришлись на столицу провинции Ухань.

В мире же общее число заразившихся коронавирусом превысило 200 000 человек, около 8 000 умерли.

Ранее "Страна" сообщала, что коронавирус Covid-19 проник в Капитолий и поразил двух конгрессменов США.