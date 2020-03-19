Коронавирус Covid-19 поразил не только Верховную Раду (заразился нардеп Сергей Шахов - Ред.), но и проник в святая святых американской власти - в Конгресс США.

Два конгрессмена Палаты представителей, Марио Диас-Баларт из Флориды и Бен МаКадамс из Юты, заявили, что их тесты на коронавирус дали положительный результат. Таким образом они стали первыми членами Конгресса, которые заразились опасным недугом.

Марио Диас-Баларт и Бен МакАдамс сделали признание о своей болезни в Twitter.

Марио Диас-Баларт рассказал, что в субботу вечером, 14 марта, у него поднялась температура и начались головные боли.

"Я чувствую себя намного лучше. Тем не менее, важно, чтобы все относились к этому серьезно и следовали рекомендациям врачей и экспертов, чтобы избежать заболевания и смягчить последствия распространения этого вируса", - написал конгрессмен. Он сейчас находится на карантине в Вашингтоне, округ Колумбия.

Марио Диас-Баларт так же сказал, что не вернулся домой во Флориду, потому что его жена Тиа может подвергнуться исключительно высокому риску заражения. Супруга конгрессмена перенесла рак и хроническую болезнь легких.

Ранее "Страна" сообщала, что у двух сотрудников Всемирного банка в США найден коронавирус.

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