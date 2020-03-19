Китай окажет Украине экстренную помощь в борьбе с Covid-19 - премьер Шмыгаль
Китай официально предложил оказать нашей стране гуманитарную помощь в борьбе с распространением коронавируса Сovid-19.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль после встречи с послом Китая Фань Сяньжуном.
"Вместе с Дмитрием Кулебой встретились с послом Китая в Украине Фань Сяньжуном. Обсудили вопросы экономического сотрудничества и борьбу двух стран с распространением коронавируса.
Разделяем мнение господина посла, что во время мировой глобальной проблемы все страны должны консолидироваться и стать одной семьей.
Искренне благодарен китайской стороне за предложение предоставить Украине экстренную гуманитарную помощь.
Обсудили также с господином Сяньжуном торгово-экономическое сотрудничество между странами. Договорились возобновить работу украинского-китайской межправительственной комиссии.
Отдельно хочу поблагодарить китайскую сторону за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал премьер в своем Facebook.
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