Китай официально предложил оказать нашей стране гуманитарную помощь в борьбе с распространением коронавируса Сovid-19.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль после встречи с послом Китая Фань Сяньжуном.

"Вместе с Дмитрием Кулебой встретились с послом Китая в Украине Фань Сяньжуном. Обсудили вопросы экономического сотрудничества и борьбу двух стран с распространением коронавируса.

Разделяем мнение господина посла, что во время мировой глобальной проблемы все страны должны консолидироваться и стать одной семьей.

Искренне благодарен китайской стороне за предложение предоставить Украине экстренную гуманитарную помощь.

Обсудили также с господином Сяньжуном торгово-экономическое сотрудничество между странами. Договорились возобновить работу украинского-китайской межправительственной комиссии.

Отдельно хочу поблагодарить китайскую сторону за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал премьер в своем Facebook.

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