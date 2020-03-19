Вчера вечером, 18 марта, тридцать три гражданина Украины, которые застряли в Австрии (где бушует коронавирус) вернулись домой на президентском самолете Владимира Зеленского.

Борт №1 доставил наших земляков из Австрии в международный аэропорт "Борисполь", как передает официальный Telegram-канал главы державы.

Спецрейс доставил из Вены 33 украинских граждан, среди которых - 18 женщин, пятеро детей и люди пожилого возраста.

Перед посадкой в ​​самолет пассажиров осмотрели австрийские медики, был проведен скрининг на признаки возможного заболевания коронавирусом. На борт были допущены люди без симптомов ОРВИ.

По прибытии в Киев пассажиров также осмотрели врачи.

Вернувшись домой, эвакуированные пройдут 14-дневную самоизоляцию, за нарушение которой предусмотрена ответственность. На домашней карантин будут отправлены люди без симптомов ОРВИ и с отрицательным результатом теста на Covid-19.

Напомним, завтра, 20 марта, спецпоезда "Укрзализныци" вывезут из Польши всех желающих граждан Украины. "Страна" публиковала расписание рейсов.