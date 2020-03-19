Пандемия коронавируса оставила за границей тысячи наших земляков. Чтобы вернуть их домой приходится принимать экстренные меры. Посол Украины в Польше Андрей Дещица объявил, что из Польши в Украину будут курсировать спецпоезда, которые и доставят домой украинцев.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Вниманию граждан Украины в Польше, которые хотят вернуться в Украину! ️

Для Вас мы создали еще одну возможность: начинаем специальные железнодорожные рейсы из Перемышля.

20 марта будут курсировать четыре спецпоезда "Укрзализныци" по маршруту Перемышль - Львов - Киев.

Расписание (время местное). Выезд из Перемышля - прибытие в Киев (через Львов)

1) 10:18 - 21:33

2) 13:10 - 23:08 (Intercity)

3) 15:45 - 23:53 (Intercity)

4) 18:59 - 06:46 (прибытие 21.03)

Продажа билетов будет осуществляться на сайте https://booking.uz.gov.ua

Об открытии онлайн-продажи билетов сообщать дополнительно.

Ориентировочная стоимость билета: 2 класс - 700 грн. (100 злотых); 1 класс - 1 000 грн. (150 злотых).

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