Группу граждан Украины, оказавшихся в изоляции в отеле египетского Шарм-эш-Шейха, наконец эвакуируют. Выезд из отеля состоится 19 марта утром.

Об этом в видеообращении на Facebook сказал харьковчанин Валерий Стрелец.

Отдыхающий сообщил, что отель люди покинут в 9:00, а в 12:50 самолет вылетит в Борисполь.

Видео: Facebook

В Борисполе "египтян" ждет трансфер в их родные города.

В обращении украинец поблагодарил руководство отеля и обслуживающий персонал, которые устроили для уезжающих дискотеку на пляже. Он сказал, что все испытывают облегчение, так как закончился период тягостной неизвестности. Также молодой мужчина поблагодарил Украину за то, что она переживала за своих граждан.

Как писала "Страна", эвакуация из Египта, а также из Грузии началась 17 марта.

А вот оказавшимся в Германии украинцам пока не удается вылететь домой.