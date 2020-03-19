В Сторожинецком районе Черновицкой области правоохранители составили первый админпротокол на предпринимателя, который нарушил режим карантина. Мужчина отказывался закрывать свой магазин строительных материалов.

Об этом сообщает местное издание "Сторожинец инфо".

Во время рейда в селе Буденец Сторожинецкого района сотрудники отдела полиции контролировали исполнение решения комиссии по противодействию распространения COVID-19. Они обнаружили хозяина торгового павильона, который упорно отказывался закрывать свой магазин. Причем мужчину участковый полицейский заранее предупреждал о недопустимости нарушения карантина, но тот сознательно проигнорировал его слова.

Теперь на владельца магазина составлен админпротокол. Его ждет суд, который определит точную сумму штрафа. Она может составить до 34 тысяч гривен согласно ст.44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве полиция проверяет соблюдение карантина в кафе и салонах красоты.

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