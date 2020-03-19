В среду, 18 марта, секретарь Киевсовета Владимир Прокопов сообщил, что столичный метрополитен, возможно, скоро возобновит свою работу. Мэр Киева Виталий Кличко опроверг его слова и обвинил в некомпетентности.

Городской голова прокомментировал заявление Прокопова в эфире "Украинского радио".

"Люди, которые об этом заявляют, не являются специалистами в транспортной отрасли. Это может быть персональное мнение людей, а ни в коем случае не мудрое взвешенное решение", - сказал Кличко.

Он добавил, что осознает большие сложности, с которыми столкнулись киевляне из-за ограничений передвижения по городу. Но отметил, что первоочередная задача городской власти - не допустить распространения коронавируса.

Видео: YouTube/ UA: Українське радіо

Как сказал мэр, это первый случай в истории Киевского метрополитена, когда его движение было остановлено. Столичная подземка перевозит 1,7 млн пассажиров ежедневно.

"И эти люди могут стать 1 миллионом 700 тысячами переносчиков болезни, и это может привести к возгоранию", - образно выразился Клико.

Он призвал обратить внимание на другие страны, где власти тоже ограничивают передвижение. Их негативный опыт и подсказал Украине превентивные меры: "лучше не допустить пожара, чем потом его тушить".

Мэр заверил, что ограничения введены по рекомендации специалистов Института Роберта Коха.

"Наша задача - оттянуть время. Мы базируемся на рекомендациях мировых вирусологов и четко действуем по алгоритму тех действий, которые они рекомендуют", - пояснил мэр.

Как писала "Страна", 17 марта метро Киева в 23:00 ушло на карантин.

Мы также перечисляли маршруты наземного пассажирского транспорта, дублирующие ветки метро.