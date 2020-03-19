Первый день мегакарантина

Вчера страна пережила первый день настоящего карантина – с закрытыми метро, кафе, рынками, отмененными пригородными электричками и междугородними поездами. Первый день оказался сродни катастрофе.

Закрылось даже то, что закрывать не собирались. Из-за отсутствия общественного транспорта и возможности добираться на работу остановились стройки, хотя там работа на свежем воздухе и, как правило, без близкого контакта. По той же причине закрылись многие продуктовые ларьки, которые тоже могли бы работать.

Те же, кто решился добираться на работу, познали всю реальность карантина, очень сильно отличающуюся от той, которая прописана в постановлениях правительства и решениях местных властей. Переполненные киевские троллейбусы, автобусы, трамваи и маршрутки, в которых, естественно, не выдерживаются никакие нормы – ни о 10-20 пассажирах, ни об обязательных масках, – это одна сторона реальности.

Другая – мини-бунт полсотни жителей Фастова, перекрывших пути из-за отмены пригородных электричек. Закончился он тем, что фастовчан отвезли в Киев автобусом по решению местной власти – и этим показали пример всем остальным, кто захочет добраться туда, куда транспорт не ходит.

Собственно, уже вчера стало ясно, что карантинные меры имеют свои пределы, за которыми они становятся опасны не менее самого коронавируса. И не случайно вчера киевская власть уже заговорила о том, чтобы вернуть работу метро хотя бы в некоем ограниченном режиме.

Впрочем, вскоре Кличко опроверг подобные намерения и сказал, что до окончания карантина метро работать не будет.

Хотя, если сравнивать с некоторыми странами Европы, наш карантин все еще выглядит достаточно мягким. Во Франции уже нельзя выходить из дому без объяснительной записки, и у них там за ограничениями следят строго, поскольку задействовали полицию и жандармерию. Впрочем, у нас такие меры все равно не работали бы, потому что наша полиция – не французская.

Недвижимый курс: наличный рынок умер?

Гривна вчера продолжила дешеветь. На межбанке она просела на очередные 35 копеек – с 27,01-27,06 до 27,37-27,41, параллельно Нацбанк снизил свой официальный курс на 21 копейку – до 27,26, но наличный рынок на все это уже никак не отреагировал.

У банков теперь новая стратегия, проявившаяся впервые позавчера у "Приватбанка": они ставят огромную маржу в полторы-две гривны. Поэтому получается, что с одной стороны курс продажи доллара очень дорогой – 29 гривен и выше, а с другой – курс, по которому доллар принимают у населения, низкий – в районе 27 гривен.

Безусловно, такой маржой банки вымели с наличного рынка всех валютных спекулянтов, но, думается, главная причина новой политики – вовсе не желание бороться с ними. Просто у банков возникла двойственная проблема: с одной стороны – отсутствие наличного доллара, с другой – отсутствие наличной гривны. Торговать не на что, поэтому они пытаются заработать хотя бы на тех, кому кровь из носу нужно сдать или купить валюту. Впрочем, в условиях карантина количество желающих заниматься денежным обменом (особенно сдачей доллара) снизилось до минимума, так что и заработок банков по этой статье снизился до тех же отметок.

И в этом, собственно, главная причина того, что ценники в обменниках вчера практически не менялись: наличный финансовый рынок просто умер. А мертвому все равно, какие там курсы ставит Нацбанк и что там происходит на межбанке.

Нефтяной кризис: добро пожаловать в 80-е?

Никто уже и не обращает на то, что мировой рынок нефти продолжает погружаться в суперкризис. Вчера цена нефти упала ниже 26 долларов – а это уже даже хуже падения 2014 года. В последний раз такая цена была в далеком 2002 году – до нефтяного бума нулевых, который позволил России выплатить все долги Советского Союза.

При этом в 2002-м сам доллар был посильнее нынешнего раза в полтора, так что реальное падение цены на нефть даже сильнее, чем выглядит, и уже сравнимо с падением середины 1980-х, приведшим к экономическому кризису в СССР.

Впрочем, этот обвал украинцы все равно не заметят, потому что он происходит параллельно с удорожанием доллара, а значит – цены на бензин в лучшем случае останутся на месте. А вот то, что за падением рынка нефти неизбежно последует падение рынка металлов, для Украины станет серьезным ударом. Ведь, несмотря на непрекращающийся кризис промышленности, металлургия все еще остается одной из ключевых статей экспорта. К тому же, нефть все равно будет востребована, так как автотранспорт ездит, а вот спрос на металл из-за остановки строек точно упадет.

Поэтому премьер не случайно вчера предупредил граждан, чтобы готовились к кризису. Тут уже дело не только в коронавирусе, а в комплексе причин, из которых следует только один вывод: никто не знает, где остановится падение экономики и рост курса доллара.

Впрочем, в Америке из-за нулевой учетной ставки тоже ждут большой инфляции, так что не исключено, что курс доллара вырастет ниже, чем цены.

Путин отменил украинцам экзамен по русскому

Хотя Россию лихорадит из-за падения цен на нефть (курс рубля уже выше 80-ти за доллар), политическая линия Кремля от этого не меняется. Вчера Владимир Путин подписал закон об автоматическом признании граждан Украины и Белоруссии носителями русского языка. Это избавляет украинцев и белорусов от необходимости сдавать "вступительный" экзамен по языку, упрощая процедуру получения гражданства.

Украинские националисты уже увидели в этом законе очередные имперские планы Кремля – мол, нашу страну вместе с Белоруссией включили в парадигму "Россия заканчивается там, где заканчивается русский язык". Но в таких заявлениях нет никакой логики, потому что от принятия российского закона изучение русского языка в Украине ни коим образом не улучшится. Скорее, наоборот, наши желающие получить российское гражданство и вовсе не будут заморачиваться с изучением языка – ведь они и так уже считаются его носителями.

В реальности же закон направлен исключительно на исправление демографической ситуации внутри России. Падение численности населения продолжается, причем речь идет прежде всего о славянском населении, и поэтому российская власть пытается любыми способами исправить демографическую проблему. В том числе – через натурализацию заробитчан, которые являются главными адресатами этого закона.

А сколько украинцев, живущих в нашей стране, воспользуются законом и уедут в Россию получать гражданство – это уже зависит не от Кремля, а от украинской власти и состояния украинской экономики. И язык тут будет играть не основную роль.

Суперстарый Белый дом

Лет 40 назад весь мир смеялся над прогрессирующей геронтократией в Кремле, где правили почти исключительно вожди в возрасте за 70 или под 70. Теперь настал черед всего мира смеяться над Соединенными Штатами: вчера определилась пара кандидатов от Республиканской и Демократической партий, которые сразятся за Белый дом в ноябре нынешнего года.

С республиканцами все было ясно изначально – там практически безальтернативно проходил действующий президент Дональд Трамп, которому в июне исполнится 74. А вот у демократов была интрига, которая развязалась только вчера: против Трампа они выставят бывшего вице-президента Джо Байдена, которому в ноябре исполнится 78.

Кстати сказать, альтернативному кандидату от демократов – Берни Сандерсу – и вовсе в сентябре будет 79, но он (как и Трамп) держится бодрячком. Чего не скажешь о главном демократе Байдене, у которого уже наблюдаются симптомы старческого склероза. Бывший вице-президент даже вынужден был опубликовать справку о своем здоровье (согласно которой он – едва ли не самый здоровый человек Америки), но демократы проголосовали за него не поэтому. Его выбрали как альтернативу Трампу именно как единственного кандидата, способного победить Трампа.

Хотя этот широко разрекламированный тезис весьма сомнителен. Безусловно, у Байдена будут все ресурсы Демократического комитета и поддерживающих демократов СМИ, однако значительная часть электората Демпартии не любит Байдена ровно настолько же, насколько не любит и Трампа. А потому главный вопрос в том, сумеют ли продемократические СМИ убедить сторонников Сандерса в том, что Байден все-таки лучше Трампа.