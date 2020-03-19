В Турции умер второй больной коронавирусом и резко выросло число инфицированных
Минздрав Турции сообщил об увеличении числа жертв заражения новым типом коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает агентство Анадолу.
Кроме того, глава ведомства Фахреттин Коджа рассказал о еще одном погибшем в результате заражения коронавирусом 61-летнем мужчине.
Также он рассказал о возрастании числа инфицированных до 98 человек.
Общее число заразившихся в Турции, по словам Коджи, составило 191 гражданин.
Напомним, вчера в Турции от коронавируса скончался мужчина, которого заразил его же сотрудник на работе.
Скончавшемуся пациенту было 89 лет. Он был заражен своим работником, вернувшимся из поездки в Китай.
Также мы писали, что в Турции из-за коронавируса отложили введение налога для туристов.
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