Минздрав Турции сообщил об увеличении числа жертв заражения новым типом коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает агентство Анадолу.

Кроме того, глава ведомства Фахреттин Коджа рассказал о еще одном погибшем в результате заражения коронавирусом 61-летнем мужчине.

Также он рассказал о возрастании числа инфицированных до 98 человек.

Общее число заразившихся в Турции, по словам Коджи, составило 191 гражданин.

Напомним, вчера в Турции от коронавируса скончался мужчина, которого заразил его же сотрудник на работе.

Скончавшемуся пациенту было 89 лет. Он был заражен своим работником, вернувшимся из поездки в Китай.

Также мы писали, что в Турции из-за коронавируса отложили введение налога для туристов.