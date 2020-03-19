В среду, 18 марта, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал, что авиакомпания Sky Up открыла продажу билетов на нерегулярные рейсы из 17 городов в 14 странах по льготным ценам, чтобы украинцы могли вернуться домой. Однако "льготные" цены оказались в среднем в два раза выше обычных.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Например, цены на рейсы из Парижа в период карантина 21 и 23 марта стартуют от 6495 грн. При этом в апреле можно будет улететь за 3330 гривен.

Билеты на рейс 22 марта из Лиссабона стоят от 7 389 гривен, а на апрель - от 2816 грн.

Перелет из испанского Аликанте в Киев 21 марта обойдется от 7090 гривен, а месяц спустя - в 2680 грн.

Из Вены рейс на Киев полетит 21 марта, цены на него стартуют от 4 412 гривен.

Рейс из Праги отправится в Украину 25 марта, стоимость билетов составляет 4 414 гривен.

Украинцы, пытавшиеся купить билеты по льготной цене, возмущены. В соцсетях они негодуют по поводу того, что их вынуждают покупать билеты по завышенной стоимости, так как положение безвыходное.

В компании Sky Up заявили, что указанные на сайте расценки меняться не будут.

Ранее "Страна" писала, что МАУ в 10 раз задрала цены на билеты перед закрытием границ. А затем компания объяснила такую ценовую политику паникой и алгоритмом.