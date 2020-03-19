Госдепартамент США заявил о приостановке выдачи виз в большинстве стран из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.

Об этом сообщается в Twitter Бюро по консульским услугам госдепартамента.

При этом представители ведомства не уточнили дату возобновления оказания визовых услуг.

"Эти услуги возобновятся как можно скорее, но мы не можем в данный момент сообщить конкретную дату", - говорится в публикации.

Гражданам, заинтересованным в получении американских виз, госдепартамент посоветовал следить за статусом посольств на официальных сайтах.

Ранее "Страна" информировала, что Трамп назвал беспрецедентными темпы разработки вакцины против коронавируса и привел военные корабли для размещения больных.

Также мы писали о том, что США и Канада закрыли границы на 30 дней из-за пандемии коронавируса.