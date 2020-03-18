У двух работающих в Вашингтоне сотрудников организаций группы Всемирного банка обнаружен коронавирус, передает Reuters со ссылкой президента банка Дэвида Мэлпаса.

Мэлпас отметил, что это первые случаи заражения работников организаций группы Всемирного банка.

Ранее "Страна" информировала, что президент США Дональд Трамп назвал беспрецедентными темпы разработки вакцины против коронавируса и привел корабли для размещения больных.

"Раньше на это уходили годы, а мы делаем это за очень короткие сроки. Это самое стремительная разработка вакцины за всю историю. Мы делаем очень, очень большие успехи", - сказал президент на брифинге в Белом доме.

Также мы писали, что в США число жертв нового коронавируса перевалило за первую сотню.