В среду, 18 марта, Министерство охраны Здоровья Украины сообщило о первом лабораторно подтвержденном случае COVID-19 в Донецкой области. Губернатор Донецкой области Павел Кириленко рассказал, что вирус обнаружили у 52-летнего мариупольца, вернувшегося из Египта.

Об этом глава Донецкой облгосадминистрации написал в своем Facebook.

"Медики оказывают ему помощь - всем необходимым больницы обеспечены. Лица, состоявшие с ним в контакте, выявлены и находятся под наблюдением", - проинформировал Кириленко.

Губернатор попросил жителей Мариуполя и всей Донецкой области сохранять спокойствие и заботиться о гигиене, в том числе и информационной, доверяя только официально подтвержденным сообщениям.

Подробнее о мерах, которые власти принимают для предотвращения распространения коронавируса в области, Кириленко пообещал рассказать в четверг на ежедневном брифинге.

Как писала "Страна", 18 марта в Украине выявлены два новых заболевших вирусом. Кроме жителя Донецкой области, коронавирус обнаружен ни Киевщине.

Мы также следим, как в Украине соблюдается тотальный карантин.