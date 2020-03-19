Министерство охраны здоровья Украины утвердило приказ №663 "Об оптимизации мероприятий по недопущению занесения и распространения на территории Украины случаев COVID-19".

Документ предусматривает создание оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, а также утверждение стандартов медицинской и фармацевтической помощи.

Приказ датирован 13 марта и опубликован на сайте МОЗ.

Приложения к приказу регламентируют порядок определения случаев заражения коронавирусом и алгоритм обследования в вирусологических лабораториях. В них также перечислены клинические симптомы болезни, указаны меры по профилактике осложнений и рекомендации по уходу за больными.

Согласно введенным стандартам медицинской помощи, людей с легкой формой заболевания и без серьезных хронических патологий (болезней легких или сердца, почечной недостаточности, иммунодефицита, которые вызывают повышенный риск развития осложнений) можно лечить в домашних условиях. Помощь на дому можно оказывать и выздоровевшим пациентам, которые уже не нуждаются в госпитализации.

Решение о домашнем лечении принимается после клинической оценки состояния больного и оценки безопасности домашней среды пациента. Лечение пациента должны контролировать врач или медсестра, они же обязаны наблюдать за контактными лицами при ежедневных посещениях или в ходе опроса по телефону.

Медицинские работники и близкие больных должны использовать средства индивидуальной защиты. При появлении симптомов у контактного лица медицинские работники должны принять меры по ограничению дальнейшего распространения болезни.

Как писала "Страна", 18 марта в Украине подтвердили два новых случая коронавируса. Всего заболевших теперь 16 человек.

Мы также рассказывали, что в МОЗ призвали не воспринимать карантин как отпуск или каникулы.