Актера Тома Хэнкса и его жену выписали из австралийской больницы, где их лечили от COVID-19. Коронавирус отступил, но впереди еще две недели карантина, сообщает телеканал "360".

Ближайшие две недели Хэнкс вместе с женой Ритой Уилсон проведет в изоляции в специально арендованном для этого доме.

На прошлой неделе супруги прилетели из США в Австралию на съемки. Они оба чувствовали недомогание и озноб и решили обратиться к врачу. Анализы показали, что Хэнкс и Уилсон заразились коронавирусом.

Буквально несколько дней понадобилось австралийским врачам, чтобы вылечить 63-летних супругов. Теперь впереди карантин. 15 марта Хэнкс на своей странице в Twitter поблагодарил всех, кто помог ему и его жене в ситуации с коронавирусом, и призвал заботиться о себе и о друг друге.

Ранее "Страна" сообщала, что во Франции от коронавируса за последние сутки умерла почти сотня человек.

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