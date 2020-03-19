Глава "ДНР" Денис Пушилин заявил о полном закрытии линии разграничения с Украиной с полуночи 21 марта, однако по факту это произойдет накануне вечером. До какого числа - неизвестно.

Киев еще с 16 марта ограничил проезд через КПВВ на неподконтрольные территории и оттуда.

"Страна" рассказывает, кто и с какими документами сможет пересечь блокпосты в ближайшие два дня.

Выезд на подконтрольную Украину, въезд в "ДНР" до 21 марта

В ближайшие два дня въезд в "ДНР" и выезд оттуда осуществляется исходя из ограничений, введенных Украины. Они уже в силе, приводим ниже.

Выезд из "ДНР": только с регистрацией на подконтрольной Украине территории.

Въезд в "ДНР": только с регистрацией на непоконтрольной территории.

После 21 марта

С 00:00 21 марта люди вынуждены будут отталкиваться уже от ограничений, введенных в "республике". Приводим их ниже.

Выезд из "ДНР" на подконтрольную Украину, въезд в "ДНР" - полностью запрещен. Никакие блокпосты работать не будут.

Таким образом, с 21 марта выехать из "республики" куда-либо можно будет только через Россию. Но это смогут сделать только те, у кого есть российский паспорт (подробно, как это сделать - здесь).

Попасть в "ДНР" - из Украины через Россию или из другой страны через Россию - тоже сможет только россиянин. Поскольку Москва, как и Киев, также закрыла свои границы для иностранцев.

Как добраться в "ДНР" и оттуда в любой город Украины

С 18 марта в Украине ограничено междугороднее сообщение. Поэтому те, кто в ближайшие два дня хотят вернуться в "республику", смогут это сделать либо на личном автомобиле, либо на легковой машине с попутчиками.

Самым популярным транспортом - на маршрутном такси - доехать в "ДНР" не получится.

В "республике" же не ограничено междугороднее сообщение. То есть до КПВВ "ДНР" на маршрутке доехать получится. А там - проситься к тому-то в машину. Или тоже весь путь преодолевать на личном авто, если оно есть.

График работы КПВВ до 21 марта

Сейчас КПВВ на Донбассе работают по весеннему графику - с 7:00 до 18:30 по киевскому времени.

Донецк зимой живет по российскому времени, поэтому для них - с 8:00 до 19:30.

Как пенсионеры в "ДНР" смогут получить украинскую пенсию?

Верховная Рада отменила верификацию переселенцев каждые 60 дней. Он действует на период карантина в Украине (до 3 апреля) и 30 дней после его отмены.

Таким образом, на время действия карантина, пенсий людей, которые не смогут въезжать на подконтрольную Украине территорию, не лишат. Другой вопрос - где их снять с карточки (обычно это делали на украинской, реже, на российской территории).

В "ДНР" нельзя снять деньги с украинской карточки, но ней можно расплатиться в некоторых магазинах. Дончане уже обсуждают, что будут отдавать карты тем, кто выезжает в Россию.