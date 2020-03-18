Канцлер Германии Ангела Меркель в своем обращении к нации призвала людей серьезно отнестись к мерам по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Die Welt.

"Наше представление о нормальности, общественной жизни и социальном взаимодействии в настоящее время проходит проверку, как никогда ранее, - сказала она. - С момента объединения Германии, нет, со времен Второй мировой войны для нашей страны не было таких серьезных вызовов, где так важна наша общая солидарность".

Главный посыл обращения Меркель к нации - "не ведите себя беспечно, не способствуйте распространению вируса, нужно выиграть время для создания вакцины".

"Вакцины против коронавируса еще нет, поэтому важно сделать все, чтобы замедлить распространение инфекции и "выиграть время" для исследований и разработки лекарства, заявила Меркель. Система здравоохранения в Германии, "возможно, одна из лучших в мире", однако больницы в стране были бы полностью перегружены, если в них за короткое время поступит много заболевших COVID-19 пациентов, добавила она. Именно поэтому нужно сократить риск заражения, что требует серьезных ограничений", - сообщила канцлер.

Еще она призвала верить только официальным данным и не паниковать. Если полки магазинов опустеют, их заполнят снова.

Напомним, что из Германии в Украину хотят вернуться почти две тысячи человек.

Также мы писали, что в соседней Франции от коронавируса за последние сутки умерла почти сотня человек.