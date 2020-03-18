По последним данным министерства здравоохранения Франции на среду, количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в стране составляет 9134.

Об этом пишет Le Monde.

Летальным исходом закончилось заражение для 264 пациентов. За последние сутки умерли 89 человек, сообщил генеральный директор департамента санитарной службы министерства здравоохранения Франции Жером Саломон.

"Теперь у нас эпидемия, которая быстро усугубляется", - заявил чиновник Минздрава. По его словам, "Европа стала эпицентром эпидемии нового коронавируса".

Он сообщил, что 3626 человек госпитализированы. В отделениях реанимации находятся более 920 тяжелых больных.

Ранее сообщалось, что французам разрешили выходить на улицу только в пяти случаях и с пояснительной запиской в кармане.

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