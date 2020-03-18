Больной коронавирусом народный депутат Сергей Шахов записал видео- и письменное обращение к Владимиру Зеленскому. Парламентарий подтвердил слова президента о том, что его не было в зале Верховной Рады 17 марта, но опроверг информацию о том, что за него голосовали другие.

Оба обращения появились в Facebook парламентария.

Напомним, сегодня Зеленский сказал: "Вчера в системе Рада была зарегистрирована карточка Шахова. К счастью, его самого в зале не было. Его коллеги кнопкодавили".

На это Шахов оправдал свое отсутствие плохим самочувствием.

"Уважаемый господин президент! В ответ на Ваше видеообращение сообщаю Вам, что 17 марта я не присутствовал и не был зарегистрирован на внеочередном заседании Верховной Рады из-за плохого самочувствия, которое впоследствии оказалось симптомами коронавируса. Ни я, ни, тем более, мои коллеги вместо меня голосовали. Чтобы проверить эту информацию, достаточно внимательно посмотреть сайт ВР!" - написал нардеп и привел скриншот упомянутого сайта.

Затем депутат обвинил приближенных Зеленского во лжи.

"Очень жаль, что Ваша команда до сих пор не разобралась и дезинформирует Вас в таких элементарных вопросах. Сегодня, в эти сложные времена, многие украинцы не могут вернуться домой, в больницах не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, стоимость медицинских масок возросла в 10 раз, а Ваш Офис занимается поиском "сенсаций" среди депутатов. Но времена шоу закончились!" - высказался депутат.

Видео: Facebook

В видеообращении Шахов еще раз порекомендовал Зеленскому обратить внимание на поведение его секретариата и потребовал у Офиса президента дать опровержение словам о кнопкодавстве.

Как писала "Страна", депутат сначала опровергал новость о том, что заразился коронавирусом. Но затем подтвердил инфицирование.

Мы также перечисляли главные тезисы выступления Зеленского, в котором он упомянул Шахова.