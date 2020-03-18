Губернатор Черниговской области сообщил о "первом обоснованном подозрении на коронавирус в области".

Об этом сообщает Общественное Чернигов со ссылкой на председателя облгосадминистрации Андрея Прокопенко.

Женщину доставили в больницу с температурой и затрудненным дыханием, недавно она вернулась из Италии. Будет тестирование.

Женщина родом из Нежина, ей 38 лет.

"Врачи осуществляют все мероприятия согласно утвержденному алгоритму действий. Осуществлен забор анализов, которые направлены в референс-лабораторию в Киеве для проведения теста на COVID-19. Пациентку изолированно в бокс инфекционного отделения. Оказывается необходимая помощь. Проведено оперативное совещание с участием руководства ОГА, Управление здравоохранения, Национальной полиции, Лабораторного центра Минздрава в Черниговской области. Всеми службами области проводятся соответствующие меры по противодействию распространению коронавируса", - сказал губернатор области.

Ранее "Страна" информировала, что в Украине подтвердили еще два новых случая коронавируса.

Один - в Киевской области, второй - в Донецкой.

Также мы писали, что за сутки количество зараженных коронавирусом в Италии выросло на 2,5 тысячи. Сотни людей умерли.