В Украине подтвердили два новых случая коронавируса
В Министерстве охраны здоровья подтвердили два новых случая коронавируса в Украине: один в Киевской области и один - в Донецкой.
Данных по возрастам ведомство не привело. Статистику МОЗ опубликовало в Facebook.
Первым заболевшим в Донецкой области оказался 52-летний житель Мариуполя, который вернулся из Египта, сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Таким образом, в Украине к вечеру 18 марта подтверждены 16 случаев коронавируса и 2 смерти.
Всего зараженных по областям:
- в Черновицкой - 10;
- в Житомирской -1;
- в Киевской - 2;
- в Донецкой - 1;
- в городе Киеве - 2.
"Получены за сегодня пациентов 51 и 103 контактных лица. По данным региональных лабораторий, протестированы за сегодня методом ПЦР 6 образцов, все отрицательные. Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей под подозрением, а и установленных контактных лиц", говорится в сообщении.
В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 640 образцов.
Ранее "Страна" приводила призыв Минздрава не воспринимать карантин как отпуск или каникулы.
Мы также рассказывали, как соблюдается в Украине тотальный карантин.