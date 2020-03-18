В Министерстве охраны здоровья подтвердили два новых случая коронавируса в Украине: один в Киевской области и один - в Донецкой.

Данных по возрастам ведомство не привело. Статистику МОЗ опубликовало в Facebook.

Первым заболевшим в Донецкой области оказался 52-летний житель Мариуполя, который вернулся из Египта, сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Таким образом, в Украине к вечеру 18 марта подтверждены 16 случаев коронавируса и 2 смерти.

Всего зараженных по областям:

в Черновицкой - 10;

в Житомирской -1;

в Киевской - 2;

в Донецкой - 1;

в городе Киеве - 2.

"Получены за сегодня пациентов 51 и 103 контактных лица. По данным региональных лабораторий, протестированы за сегодня методом ПЦР 6 образцов, все отрицательные. Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей под подозрением, а и установленных контактных лиц", говорится в сообщении.

В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 640 образцов.

Ранее "Страна" приводила призыв Минздрава не воспринимать карантин как отпуск или каникулы.

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