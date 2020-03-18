В парламенте Нидерландов министр здравоохранения страны Бруно Брюинс упал в обморок во время обсуждения ситуации с коронавирусом.

Видео инцидента появилось в соцсетях и на хостинге YouTube.

Член голландского правительства вышел к трибуне и готовился произнести речь, когда ему стало плохо. Он осел на пол.

Находившиеся рядом политики помогли пошатывающемуся министру встать на ноги. Брюинс отказался от предложенного ему кресла, сделал несколько глотков воды и начал выступление.

Видео: YouTube/ Moscow Information Agency MOW

Чем вызван внезапный обморок чиновника, пока не известно.

К 18 марта в Нидерландах количество заболевших коронавирусом достигло 2051 человека. От инфекции скончались 58 больных. Все умершие - люди старше 63 лет.

Ранее "Страна" сообщала, что власти Нидерландов ввели запрет на проведение мероприятий численностью более 100 человек.

Также в голландском Роттердаме не будут принимать Евровидение-2020: конкурс официально отменен.