Обсуждение коронавируса в парламенте довело до обморока министра здравоохранения Нидерландов. Видео
В парламенте Нидерландов министр здравоохранения страны Бруно Брюинс упал в обморок во время обсуждения ситуации с коронавирусом.
Видео инцидента появилось в соцсетях и на хостинге YouTube.
Член голландского правительства вышел к трибуне и готовился произнести речь, когда ему стало плохо. Он осел на пол.
Находившиеся рядом политики помогли пошатывающемуся министру встать на ноги. Брюинс отказался от предложенного ему кресла, сделал несколько глотков воды и начал выступление.
Видео: YouTube/ Moscow Information Agency MOW
Чем вызван внезапный обморок чиновника, пока не известно.
К 18 марта в Нидерландах количество заболевших коронавирусом достигло 2051 человека. От инфекции скончались 58 больных. Все умершие - люди старше 63 лет.
Ранее "Страна" сообщала, что власти Нидерландов ввели запрет на проведение мероприятий численностью более 100 человек.
Также в голландском Роттердаме не будут принимать Евровидение-2020: конкурс официально отменен.