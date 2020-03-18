Министерство охраны здоровья привело последние данные о заболеваемости коронавирусом в Украине. К вечеру 18 марта в стране не зарегистрированы новые инфицированные.

Об этом сообщается на официальной странице в Facebook ведомства.

"По состоянию на вечер 18 марта в Украине зафиксированы 14 случаев COVID-19 (Черновицкая область - 10 (1 летальный), Киевская область - 3, Житомирская - 1 (летальный)", - сказано в записи в соцсети.

В МОЗ отметили, все введенные в Украине ограничительные меры направлены на защиту безопасности и здоровья граждан. И попросили не относиться к карантину легкомысленно, не пренебрегать установленными противоэпидемическими правилами и средствами индивидуальной защиты.

Ранее "Страна" сообщала, что среди зараженных коронавирусом украинцев есть трое детей, в том числе двое очень маленьких.

Мы также писали, что не подтвердилась смерть от коронавируса жительницы Черновицкой области. Она скончалась от других тяжелых патологий.