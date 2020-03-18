Вечером 18 марта "ДНР" объявила о полном закрытии границ с подконтрольной частью Украины. Об этом заявил глава "республики" Денис Пушилин.

Пушилин отметил, что "ДНР" в одностороннем порядке полностью закрывает все блокпосты с Украиной. То есть ни выехать из "республики", ни въехать туда возможности не будет.

Меры будут касаться всех граждан, независимо от того, какой у них паспорт или прописка.

Ограничения вступают в силу с 00:00 часов 21 марта 2020 года. До какого числа - не уточняется.

В своем заявлении Пушилин отметил, что у всех желающих есть время для пересечения кордона. Выходит, что это четверг (19 марта) и пятница (20 марта).

Свое решение Денис Пушилин обосновал тем, что "ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Украине будет усугубляться, в том числе в связи с массовым возвращением украинских граждан из Италии, Испании, Польши и других европейских государств, где зафиксированы уже тысячи зараженных".

Пушилин добавил, будет предпринимать меры, чтобы те, кто возвратится в ближайшие два дня, находились под наблюдением врачей.

В завершении он отметил, что в "ДНР" на данный момент не зарегистрировано ни одного случая заболевания Covid-19.

Важно уточнить, что с 18 марта в Украине ограничено междугороднее сообщение. Соответственно, не на личной машине вернуться в "ДНР" за столь короткое время людям будет сложно.

Ранее украинские власти частично ограничили пропуск граждан с неподконтрольных территорий. Разрешался проезд тем, у кого есть регистрация на подконтрольной территории и не было температуры. Также Киев отменил верификацию переселенцев каждые 60 дней.

Еще с 18 марта въезд иностранцам, в том числе украинцам и с паспортами "ЛДНР", ограничен в Россию до 1 мая.

У дончан и луганчан в связи с этим возникло много вопросов: с каким документами попасть в РФ, нужна ли прописка, можно ли на авто с донецкими номерами. Как теперь быть жителям "ДНР" и "ЛНР", заблокированным во время карантина - ответы на главные вопросы в материале "Страны".