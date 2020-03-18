В среду, 17 марта, Национальный банк Украины на межбанковском валютном рынке продал 200 миллионов долларов. Это на 33%, или на $100 миллионов меньше, чем во вторник.

Данные регулятор привел на своей странице в Facebook.

"Сегодня Национальный банк принимал активное участие в торгах на межбанковском валютном рынке. Мы продали 200 млн долл. США для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, а не фиксируя курс на определенном уровне, как и предусматривает режим гибкого курсообразования". - отчиталась пресс-служба НБУ.

В Нацбанке отметили, что спрос на валюту продолжает превышать предложение. И объяснили это ухудшением настроений участников рынка из-за распространения коронавируса.

"Психологический фактор остается ключевым двигателем ослабления гривны в последние недели", - заверили в НБУ.

Регулятор напомнил, что в прошлом году ситуация на валютном рынке была благоприятной, наблюдался избыток валюты, и для сглаживания колебаний гривни в сторону укрепления Национальный банк выкупил с рынка почти 8 млрд долл. США в резервы. Поэтому сегодня имеется надежная подушка безопасности, чтобы сглаживать колебания гривны уже в другую сторону.

Ранее "Страна" сообщала, что в Нацбанке с начала года потратили на поддержку гривни до $1 млрд. Резервы превышают $25 млрд и их достаточно для того, чтобы сгладить колебания.

Мы также приводили советы НБУ по обращению с деньгами, чтобы не заразиться коронавирусом.