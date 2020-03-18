Количество заболевших коронавирусом COVID-2019 в США превысило 7 тысяч человек. В данный момент погибли 117 пациентов.

Об этом сообщает телеканал CNN.

По информации государственных и местных органов здравоохранения, правительств штатов и центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США насчитывается 7111 заболевших во всех 50 штатах и округе Колумбия.

Самые высокие показатели заражения коронавирусом по-прежнему остаются в штате Нью-Йорк (2382 человека), за ним следуют Вашингтон (1012), Калифорния (722), Нью-Джерси (268), Массачусетс (218) и Флорида (211).

По меньшей мере 117 человек скончались, преимущественно в штатах Вашингтон (54), Нью-Йорк (20) и Калифорния (13).

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Штатах был зарегистрирован в январе.

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