За текущие сутки в Италии зафиксировано 2648 новых случаев заражения остроинфекционным коронавирусом COVID-19. Сразу 475 человек, зараженных вирусом, скончались. Для сравнения, в минувшие сутки умерли 349 больных.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на итальянскую прессу.

Руководитель службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли привел и утешительную статистику: за 17-18 марта выздоровели 1084 человека.

Всего к настоящему моменту в Италии выявлено 28710 инфицированных. 4025 человек вылечились.

Страна продолжает оставаться одной из наиболее проблемных с точки зрения эпидемиологической ситуации в Европе и мире.

Как писала "Страна", в течение недели Италия начнет испытания на животных вакцины от коронавируса.

Страна в одиночку борется с тяжелой ситуацией - Евросоюз не оказывает ей помощи.