За сутки количество зараженных коронавирусом в Италии выросло на 2,5 тысячи. Сотни людей умерли
За текущие сутки в Италии зафиксировано 2648 новых случаев заражения остроинфекционным коронавирусом COVID-19. Сразу 475 человек, зараженных вирусом, скончались. Для сравнения, в минувшие сутки умерли 349 больных.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на итальянскую прессу.
Руководитель службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли привел и утешительную статистику: за 17-18 марта выздоровели 1084 человека.
Всего к настоящему моменту в Италии выявлено 28710 инфицированных. 4025 человек вылечились.
Страна продолжает оставаться одной из наиболее проблемных с точки зрения эпидемиологической ситуации в Европе и мире.
Как писала "Страна", в течение недели Италия начнет испытания на животных вакцины от коронавируса.
Страна в одиночку борется с тяжелой ситуацией - Евросоюз не оказывает ей помощи.