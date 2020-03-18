В Западной Европе застряли тысячи граждан Украины, которые безуспешно пытаются вернуться домой в условиях тотального карантина.

Одна из наших соотечественниц Алена Гречко рассказала о том, как она пробует выбраться из Германии.

По словам Алены, 11 марта она прилетела в аэропорт Кёльн/Бонн: 15 марта у нее должна была начаться работа по контракту на круизном лайнере. Однако 14-го числа стало известно, что рейс переносится, а текущий контракт отменяется. На тот момент ближайшее украинское консульство в Дюссельдорфе уже было закрыто на карантин до 20 марта. Но консультации оставались доступны по телефону.

14 или 15 марта по украинской сети "Водафон" пришло сообщение об отмене авиа- и железнодорожного сообщения с Украиной. В нем также говорилось, что не успевшим уехать домой следует обращаться в консульства. В том же СМС была ссылка на платформу ДРУГ.

"На тот момент билеты на любые виды транспорта подорожали невообразимо. Те, кто написали электронные письма в консульства, получили две ссылки: на заполнение формы на случай эвакуации и платформу ДРУГ. плюс инфа по границам европейских стран. Во вторник я позвонила на консультационный номер консульства, ничего принципиально нового не узнали", - описала свои мытарства Алена.

После выступления Владимира Зеленского 17 марта пришло письмо с просьбой прислать скан первых страниц заграничного паспорта. Больше никаких вестей от дипломатов не было.

Между тем граждан Украины интересует, будет ли эвакуация им что-то стоить и как они доберутся домой, когда (если) их привезут.

"Например, как мне добраться до Славянска (в условиях отмены сообщения). Также при том, что в Берлине есть хаб, это далеко от западной Германии, а федеральная земля Северная Вестфалия (где Кёльн и Дюссельдорф) лидирует по количеству зараженных", - рассказала Алена.

Как сообщала "Страна", к 17 марта в Германии выразили желание вернуться в Украину 1745 человек.

Мы также цитировали заявление МИД о том, что застрявших в Европе украинцев не будут эвакуировать бесплатно. Их вывезут по льготным тарифам.