В Польше полиция обратилась к преступникам с необычной просьбой: на время борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 воздержаться от правонарушений. Правоохранители пообещали сообщить дополнительно, когда вновь можно будет начать совершать злодеяния.

Курьезная просьба появилась на странице полиции Польши в Facebook.

"Из-за пандемии COVID-19, которая поставила перед нами много новых задач и вызвала панику, а иногда непредсказуемое поведение многих людей, от нас и других служб ожидают помощи. Пожалуйста, прекратите все преступные / постыдные / мерзкие действия до отдельного уведомления", - написала пресс-служба полиции.

Копы заранее поблагодарили злодеев за ожидаемое сотрудничество, воздержание от совершения преступлений и правонарушений.

"Мы скажем вам в отдельном сообщении, когда вы сможете вернуться к повседневной преступной деятельности", - пошутили полицейские.

Пока полиция шутит, правительство Польши выделило гигантскую сумму для поддержки экономики страны в условиях пандемии коронавируса.

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