На территории штата Невада в США будут закрыты на 30 дней все развлекательные заведения, в том числе казино в Лас-Вегасе, а также бары, кинотеатры, фитнес-клубы, торговые центры с целью предотвращения распространения коронавируса.

Об этом заявил губернатор штата Стив Сисолак, передает Las Vegas Sun.

Как отмечается, все учреждения прекратили работу в полдень 18 марта.

Сообщается, что в последний раз казино в Лас-Вегасе закрывали 25 ноября 1963 года в связи с похоронами убитого президента США Джона Кеннеди.

"Мы без сомнения должны пойти на этот шаг ради здоровья и безопасности жителей Невады. Пожалуйста, оставайтесь дома", - заявил Сисолак.

Добавим, что в Неваде выявлено более 50 случаев заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что во всех штатах США зафиксировали COVID-19. Западная Вирджиния стала последним штатом, где обнаружили COVID-19. В целом по стране скончались 100 человек.

Также мы писали, что в США волонтерам-добровольцам ввели экспериментальную вакцину от Covid-19.