Эксперт в области психологии попытался дать рациональное объяснение ажиотажному спросу на туалетную бумагу в условиях пандемии коронавируса. По их мнению, людей пугает неуправляемая ситуация, а обеспечение материальных потребностей дарит спокойствие.

Мнение специалиста цитирует РИА Новости.

Заместитель директора института психологии берлинской клиники Charite, профессор Ханнс-Кристиан Гунга считает, что человек в неуправляемой ситуации хочет, но вряд ли может что-либо сделать, чтобы успокоить себя.

"Если речь идет об изоляции и стесненности как угрозе, возникает желание максимально снизить материальные ограничения", - заявил эксперт.

Люди руководствуются "рациональными доводами", делая запасы и выбирая вещи, которые "имеют долгий срок годности, как консервы, или те, о которых они в любом случае знают, что они понадобятся им в будущем". Туалетная бумага соответствует обоим критериям: "она не портится и обязательно нужна", добавил эксперт.



Гунга также сказал, что поведение окружающих - еще один стимул для дополнительных покупок "в экстремальной ситуации". Видя, как другие люди делают "хомячьи запасы", человек не хочет оказаться среди тех, кто "недооценивает ситуацию с обеспечением".

Ранее "Страна" приводила другое мнение на эту тему: австралийский эксперт объяснял покупку бумаги снятием стресса.

Мы также рассказывали о курьезном случае в Гонконге, где вооруженные грабители украли сотни рулонов туалетной бумаги, ставшей дефицитом из-за коронавируса.